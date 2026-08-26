Le gouvernement lance un grand plan écologique pour planter « au moins douze arbres »

C’est un projet pharaonique, mais le gouvernement a décidé d’y mettre les moyens : « Pas moins de douze arbres vont être plantés, peut-être même treize ou quatorze, si les conditions le permettent », assure Monique Barbut, ministre de la Transition écologique. Ces arbres auront pour vocation de remplacer ceux qui ont brûlé dans les incendies de cet été, mais aussi de contribuer à un air plus pur. En effet, selon la ministre « les arbres font un peu l’inverse de nous : ils absorbent le Co² et rejettent de l’oxygène. C’est assez fantastique quand on y pense. Il y en a aussi qui donnent des fruits. »

Le président, à l’origine de ce projet d‘envergure, veut marquer son mandat par une mesure phare, quelque chose qui marquera les Français et le fera entrer dans les livres d’Histoire. La plantation de ces douze arbres sera en quelque sorte le point d’orgue de son mandat : le symbole d’une écologie qui va de l’avant, main dans la main avec une politique ultra libérale. Ce qui prouvera aux réfractaires de tous poils que le capitalisme peut être un capitalisme vert.

Concernant l’emplacement de ces arbres tant attendus, il n’a pas encore été choisi, mais le gouvernement évoque déjà « un coin en province », ce qui prouve à quel point il est proche des Français du quotidien.