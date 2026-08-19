Jean-Marc Jancovici : « Il faut limiter les Français à quatre expirations de CO2 dans une vie »

C’est dans son appartement d’Orsay que nous retrouvons Jean-Marc Jancovici pour un entretien exclusif. Après nous avoir invités à nous asseoir dans son « salon décroissant », une pièce composée d’un unique tabouret en bois et de trois petits Lu, le célèbre conférencier nous confie son analyse sur la situation climatique actuelle. « Le problème aujourd’hui, c’est qu’on respire beaucoup trop », nous explique-t-il, d’emblée. « On parle beaucoup de la voiture, de l’avion, du chauffage, de la viande, mais personne ne s’interroge sur la première cause des émissions d’un Français : lui-même », poursuit-il sans respirer, le teint pourpre. « Prises individuellement, ces expirations sont négligeables… mais… multipliées par… environ… vingt mille respirations par jour… sur quatre-vingt ans… ça vous fait un… un sacré bilan carbone ! », conclut-il, entièrement mauve, avant de s’effondrer sur le lino.

Une fois revenu à lui, Jean-Marc Jancovici nous expose alors une solution radicale. « Je pense qu’on peut raisonnablement autoriser quatre expirations sur l’ensemble d’une vie. Le reste, c’est du confort. » Quand on lui demande si ce n’est pas un petit peu extrême, Jean-Marc Jancovici fait la moue. « Il va falloir apprendre à faire des concessions. Les incendies, la sécheresse, les ouragans, les coulées de boue, c’est en partie dû au fait qu’on recrache du CO2 n’importe comment. À chaque éternuement, c’est une maison qui brûle. À chaque bâillement, c’est la banquise qui fond ! » s’emporte-t-il, le visage à nouveau gonflé et cramoisi. Puis d’ajouter : « Parler en continu est également une source non négligeable de production de CO2. Voilà pourquoi je propose de supprimer purement et simplement Fabrice Luchini ».

Une proposition audacieuse que le président de The Shift Project entend prochainement défendre devant le Sénat en plus d’une autre mesure : interdire purement et simplement le dernier soupir poussé sur son lit de mort pour « faire rapidement de la Terre un lieu où il fait bon vivre ».