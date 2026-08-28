42% des Français favorables à la cocaïne thérapeutique

« Se faire rembourser mon gramme de coke par la Sécu ce serait royal » confie Théo, animateur de soirée et DJ toulousain de 29 ans. « Cela m’aiderait à boucler mes fins de mois, et tenir jusqu’à 9h du matin. Aujourd’hui, à partir de 4 ou 5h je suis claqué, et je n’assure plus en after. La coke me revient trop cher, alors je suis dans l’impasse. » Même son de cloche pour Mathilde, 35 ans, qui travaille dans la restauration : « Travailler 12h de suite sans un petit boost, c’est compliqué ! Alors, oui, s’il faut passer par un médecin pour avoir ma coke gratos et continuer de me donner à fond pour mon patron, je suis pour ! »

Du point de vue médical, la cocaïne pourrait être prescrite pour de multiples raisons mais les deux principales sont les cas de fatigue chronique ou de personnalité fade et ennuyeuse. Selon une étude de 2024 publiée par le CNRS sur les bénéfices de cette consommation « Sniffer un rail de coke sur le rebord d’une cuvette de toilette rendra le patient plus énergique et plus cool auprès de ses proches ».

Pour l’instant, au niveau de l’Etat, les discussions sont au point mort. Pourtant le sujet serait assez primordial en interne. Selon Philippe*, un collaborateur ministériel, « La consommation de cocaïne de tout le gouvernement atteint des sommets. Mais comme ils la payent avec vos impôts, ils ne se rendent pas compte que les Français ont aussi besoin du même traitement. »

*Le prénom a été changé