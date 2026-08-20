Suite à leur piratage, les finances publiques installent Avast Antivirus sur leurs ordinateurs

Afin d’éviter de nouvelles failles dans le système informatique, le Premier ministre a annoncé la mise en place d’une équipe spéciale chargée d’installer le logiciel Avast Antivirus sur tous les appareils et les serveurs du ministère du Budget et des Finances. Un dispositif qui devrait porter ses fruits rapidement pour éviter de nouvelles intrusions.

Écran d’ordinateur à la main, Sébastien Lecornu affirme n’avoir aucun doute sur la fiabilité du nouveau dispositif. « C’est super bien fait. Il y a même une option qui permet de lancer un scan pour trouver d’éventuels virus », a expliqué le Premier ministre, tout en tentant de fermer plusieurs fenêtres publicitaires qui s’ouvraient automatiquement.

Pour une sécurité maximale, le Premier ministre innove avec la mise en place d’une seconde équipe spéciale dont la mission sera de retenir par cœur des codes à dix chiffres qui serviront de mot de passe à tous les collaborateurs du site des impôts.