Politique
Suite à leur piratage, les finances publiques installent Avast Antivirus sur leurs ordinateurs
Après avoir tenu une cellule de crise, Sébastien Lecornu a annoncé avoir installé en urgence un logiciel antivirus pour prévenir d’éventuels nouveaux piratages visant le site des impôts.
Afin d’éviter de nouvelles failles dans le système informatique, le Premier ministre a annoncé la mise en place d’une équipe spéciale chargée d’installer le logiciel Avast Antivirus sur tous les appareils et les serveurs du ministère du Budget et des Finances. Un dispositif qui devrait porter ses fruits rapidement pour éviter de nouvelles intrusions.
Écran d’ordinateur à la main, Sébastien Lecornu affirme n’avoir aucun doute sur la fiabilité du nouveau dispositif. « C’est super bien fait. Il y a même une option qui permet de lancer un scan pour trouver d’éventuels virus », a expliqué le Premier ministre, tout en tentant de fermer plusieurs fenêtres publicitaires qui s’ouvraient automatiquement.
Pour une sécurité maximale, le Premier ministre innove avec la mise en place d’une seconde équipe spéciale dont la mission sera de retenir par cœur des codes à dix chiffres qui serviront de mot de passe à tous les collaborateurs du site des impôts.
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 7 jours
Fauché, il regarde l’éclipse sans lunettes pour toucher l’allocation handicapé
-
SociétéIl y a 3 jours
Après deux semaines de vacances avec lui, un père de famille reconnaît que son fils n’est pas HPI
-
SciencesIl y a 1 semaine
L’aide à mourir désormais proposée aux hommes en cas de gros rhume
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Une campagne de désinformation russe assure que Gabriel Attal est apprécié des Français
-
HoroscopeIl y a 1 semaine
Horoscope du 10 août 2026
-
MediasIl y a 1 semaine
Le média LÉGEND annonce que l’enquête interne sur Guillaume Pley sera réalisée par Guillaume Pley
-
LoisirsIl y a 2 semaines
Été – 5 nouveaux panneaux à reconnaître sur les plages
-
HoroscopeIl y a 3 jours
Horoscope du 17 août 2026