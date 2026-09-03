Gabriel Attal propose de réduire la durée d’indemnisation chômage à 72 heures

Déjà lancé sur la route de Matignon, Gabriel Attal s’est autoproclamé « candidat de la relance de l’emploi », avant d’expliquer sa nouvelle idée de réforme : réduire la durée d’indemnisation des chômeurs à trois jours pour les encourager à retrouver plus rapidement un emploi. « Je ne sais plus si c’est 24, 18 ou 16 mois actuellement mais peu importe : c’est déjà beaucoup trop », s’est emporté l’ex-Premier ministre.



Selon lui, 72 heures suffisent largement pour éplucher les offres d’emploi, trouver un nouveau poste et obtenir une promotion. « Le problème, c’est que les gens ne veulent plus travailler », déplore Gabriel Attal, qui cite comme exemple le cas d’un ancien ingénieur en aéronautique qui a décliné un poste de plâtrier-peintre, un emploi de serveur, avant de refuser le poste prestigieux de la fée Clochette à Disneyland.



Inspiré par les autres pays européens, Gabriel Attal s’appuie notamment sur l’exemple italien « où la durée d’indemnisation chômage est d’un mois et demi », rappelle-t-il, les yeux brillants d’admiration, avant de citer le modèle japonais « où les gens se suicident directement quand ils perdent leur emploi ». Ne souhaitant pas aller aussi loin, le candidat à la présidentielle s’engage toutefois à pénaliser les demandeurs d’emploi avec une amende de 150 € par jour de chômage après 72 heures.