Après 15 ans sans appels, le gouvernement ferme son numéro vert destiné aux introvertis

Lancé en mars 2011, le numéro vert « SOS Introvertis » avait pour but de permettre aux personnes timides et réservées de trouver une oreille attentive pour juguler leur mal-être. Pourtant, le gouvernement a annoncé ce mardi clôturer définitivement la ligne après n’avoir reçu aucun appel pendant plus de 15 ans. « On était plus de 40 bénévoles monopolisés sur site 24h/24 et 7j/7. Ça faisait quand même des longues journées à ne rien faire », explique Nadine, écoutante bénévole pendant 9 ans. « Je me rappelle, quelqu’un a essayé d’appeler une fois mais je n’ai pas osé répondre. Vous savez, je suis quelqu’un de super introvertie », poursuit-elle avant de baisser les yeux vers le sol en tapotant ses index.

Une mauvaise nouvelle pour des milliers d’introvertis à commencer par Fabrice, 32 ans. « Ça faisait 15 ans que je répétais mon texte dans ma tête. Je me sentais enfin prêt à appeler la ligne pour le réciter et maintenant vous m’apprenez que ça ferme ?! Mais c’est juste scandaleux », s’emporte-t-il en tapant du poing sur sa table avant de s’excuser platement pour le bruit en virant au rouge vif. D’autres comme Estelle, 37 ans, y voient cependant un aspect positif. « J’ai toujours eu besoin de solitude pour me ressourcer alors de savoir que personne ne sera là pour m’aider à aller bien, ça m’aide vraiment à me sentir mieux », explique-t-elle un sourire jusqu’aux oreilles.

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’une ligne d’assistance est coupée faute d’appels puisqu’en 2018, le gouvernement avait clôturé le numéro vert « SOS Langue des signes » réservé aux sourds-muets.