Politique
Après 15 ans sans appels, le gouvernement ferme son numéro vert destiné aux introvertis
Clap de fin pour le numéro vert visant à sensibiliser les introvertis au mal-être qui les traverse.
Lancé en mars 2011, le numéro vert « SOS Introvertis » avait pour but de permettre aux personnes timides et réservées de trouver une oreille attentive pour juguler leur mal-être. Pourtant, le gouvernement a annoncé ce mardi clôturer définitivement la ligne après n’avoir reçu aucun appel pendant plus de 15 ans. « On était plus de 40 bénévoles monopolisés sur site 24h/24 et 7j/7. Ça faisait quand même des longues journées à ne rien faire », explique Nadine, écoutante bénévole pendant 9 ans. « Je me rappelle, quelqu’un a essayé d’appeler une fois mais je n’ai pas osé répondre. Vous savez, je suis quelqu’un de super introvertie », poursuit-elle avant de baisser les yeux vers le sol en tapotant ses index.
Une mauvaise nouvelle pour des milliers d’introvertis à commencer par Fabrice, 32 ans. « Ça faisait 15 ans que je répétais mon texte dans ma tête. Je me sentais enfin prêt à appeler la ligne pour le réciter et maintenant vous m’apprenez que ça ferme ?! Mais c’est juste scandaleux », s’emporte-t-il en tapant du poing sur sa table avant de s’excuser platement pour le bruit en virant au rouge vif. D’autres comme Estelle, 37 ans, y voient cependant un aspect positif. « J’ai toujours eu besoin de solitude pour me ressourcer alors de savoir que personne ne sera là pour m’aider à aller bien, ça m’aide vraiment à me sentir mieux », explique-t-elle un sourire jusqu’aux oreilles.
Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’une ligne d’assistance est coupée faute d’appels puisqu’en 2018, le gouvernement avait clôturé le numéro vert « SOS Langue des signes » réservé aux sourds-muets.
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 2 semaines
Après deux semaines de vacances avec lui, un père de famille reconnaît que son fils n’est pas HPI
-
SciencesIl y a 1 semaine
La NASA découvre une planète habitable mais orientée plein sud
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Suite à leur piratage, les finances publiques installent Avast Antivirus sur leurs ordinateurs
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Pour venir en aide aux faibles revenus, l’allocation de rentrée sera versée aux enseignants
-
FranceIl y a 1 semaine
Les hackers de ZeroBytes annoncent avoir détourné les 8,75 € des caisses de l’Éducation nationale
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
François Hollande déçu de ne pas être en couverture de Paris Match malgré la location d’un paddle
-
SociétéIl y a 4 jours
Elle le quitte sans comprendre l’importance de son mage niveau 25
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Nice : Eric Ciotti rend les fournitures scolaires gratuites pour les plus de 65 ans