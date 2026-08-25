Raphaël Glucksmann reprend confiance en lui après avoir été reconnu sur son lieu de vacances par Léa Salamé 

Parti quelques jours à La Baule après avoir passé ses habituelles vacances en Corse, dans le village de Canari, où il possède une maison, Raphaël Glucksmann a été reconnu, excusez du peu, par l’ex-présentatrice du 20 heures, Léa Salamé. De quoi regonfler la confiance du coprésident de Place publique, qui ne cachait pas sa joie : « On critique parfois mon manque de charisme ou mon impopularité mais ce n’est pas donné à tout le monde d’être reconnu sur-le-champ par une personnalité célèbre ! » Interrogée, la journaliste en question déclarait en outre qu’elle voyait bien le fraîchement déclaré candidat « franchir le premier tour de la présidentielle ». Il n’en fallait pas plus pour que Raphaël Glucksmann y voie « une prophétie ».

Une popularité au plus haut

Si l’on en croit le député européen, cet événement n’est pas un cas isolé et vient clore une semaine de « net regain de popularité ». Il y a quelques jours, en effet, alors qu’il partait à la rencontre des gens sur les marchés, le fils d’André Glucksmann a été reconnu par son ancien directeur de campagne, Aurélien Rousseau. Si l’on ajoute à cela le fait qu’il ait reçu le soutien de Yannick Jadot, qui a recueilli 4,63% des voix en 2022, il est difficile de ne pas penser qu’il ira au bout.

Cette séquence n’est pas sans rappeler ce qui était arrivé à Jean Lassalle en 2022. Alors qu’il se promenait dans son village natal de Lourdios-Ichère, le candidat à la présidentielle s’était rendu compte qu’il était suivi depuis plus de cinq minutes par son chien.