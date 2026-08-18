Selon une étude, le meilleur endroit pour étendre sa serviette est à côté de la vôtre 

Une étude menée par des chercheurs français de l’Institut Pasteur a établi que le meilleur endroit pour étendre sa serviette est à côté de la vôtre. Cela s’expliquerait notamment, selon les scientifiques, par votre côté « éminemment sympathique, à tout le moins quand on ne vous connaît pas encore » mais également par le fait que vous passiez « totalement inaperçu ». D’autres facteurs pourraient également expliquer cette tendance, notamment votre air ahuri, qui aurait pour conséquence d’intriguer les inconnus. Enfin, le fait que tout le monde ait envie de se coller à votre serviette s’expliquerait par le fait que vous choisissiez la plupart du temps de vous mettre loin de la foule, ce qui permettrait aux nouveaux arrivants d’être à l’écart sans être trop isolés.

D’autres enseignements importants

Selon cette même étude, les gens qui se mettent juste à côté de vous auraient aussitôt envie d’écouter de la musique très fort. Quant à leur chien, il n’apprécierait rien de plus que de se secouer à 50 cm de votre visage à chaque fois qu’il sort de l’eau. Les chercheurs ont également remarqué que les enfants de ces gens qui goûtent votre présence sur la plage ne pourraient pas s’empêcher de courir juste à côté de vos serviettes en vous envoyant des kilos de sable sur vos affaires.

Cette étude de l’Institut Pasteur n’est pas sans rappeler celle qu’il avait publiée l’année dernière, dans laquelle on apprenait que depuis 2015, les méduses ne piquaient que vous et les membres de votre famille.