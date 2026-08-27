Tinder rappelle 200 000 petits amis défectueux

C’est un vaste plan de rappel sanitaire qui s’organise sur les smartphones français. Après une recrudescence de plaintes concernant des spécimens incapables de ne pas ghoster, de s’engager ou d’un peu de tendresse après un rapport, Tinder a décidé de réagir en urgence. En cause : un défaut de fabrication majeur de l’algorithme qui a fait passer des fuckboy et des performative males pour des petits-amis potentiels : « L’algo est devenu daltonien : les red flag sont devenus des green flag ! » explique un cadre de l’application.

Une décision saluée par des millions d’utilisatrices, épuisées par ces bugs à répétitions en plein cœur de l’été : « Franchement, c’est un soulagement. Le mien s’est mis à buguer dès notre deuxième date où il s’est mis à draguer la serveuse », témoigne Chloé, 26 ans, en train de désinstaller l’application avec un soulagement non dissimulé. « Ça aurait pu être pire, une copine est tombée sur un BG qui après leur premier moment intime a commencé à défendre Patrick Bruel. »

Face à ce fiasco industriel, la direction de l’application a présenté ses excuses les plus plates et promis de remplacer les spécimens défectueux par des modèles mis à jour, dotés d’un filtre anti-mansplaining. En attendant, les hommes concernés ont été invités à se présenter dans le centre de dépistage d’IST le plus proche. En guise de compensation, les victimes se sont vu offrir par Tinder un Womanizer dernière génération.