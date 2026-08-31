Culture
Stand-up – Le Paname autorise ses artistes à terminer les assiettes des clients
Pour mettre fin définitivement à la polémique concernant la rémunération des artistes, la direction du Paname Art Café a donné son feu vert aux artistes pour récupérer de la nourriture que les clients laissent dans leurs assiettes.
Nombreux sont les artistes qui se réjouissent de la nouvelle politique du Paname en matière de rémunération. « C’est un bon compromis. Quand j’ai de la chance, j’arrive à récupérer des frites et des restes de burger. Parfois je n’ai rien du tout », raconte Boris, un humoriste habitué du créneau de 18 h, tout en léchant les restes de mayonnaise sur une assiette. « Même si c’est une chance pour nous d’avoir l’opportunité de nous produire sur scène, je le fais surtout pour la bouffe », raconte Stanislas, un SDF du quartier qui a accepté de roter sur scène pendant huit minutes pour avoir accès à la poubelle de la cuisine du Paname.
Les changements mis en place dans le comedy club parisien semblent donner des idées à d’autres salles de spectacle. À Lille, le Spotlight a annoncé que ses artistes auront désormais le droit de menacer le public avec une arme pour leur prendre leur argent.
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