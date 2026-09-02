Bernard Arnault aurait hacké le site des impôts pour découvrir comment ça fonctionne

Au mois d’août, les sites internet des finances publiques, ainsi que ceux du fisc, ont été victimes de piratage. Mais la bonne nouvelle pour les citoyens, c’est qu’il n’y aura pas de conséquences sur leurs données personnelles ni sur leur compte en banque. En effet, le hacker, qui n’est autre que Bernard Arnault, voulait juste visiter le site. « J’avais beaucoup entendu parler du site impots.gouv, mais je ne l’avais jamais vu en vrai et, comme je n’ai jamais eu d’identifiants, j’ai dû y accéder par une autre voie ! »

Le milliardaire à la tête du groupe LVMH a visiblement été très surpris par ce qu’il a découvert. « J’ai navigué sur différents comptes et j’ai vu des choses absolument incroyables. Figurez-vous qu’une personne qui gagne 50 000 euros par an, ce qui est dérisoire, doit payer plus de 8 000 euros d’impôts ! C’est forcément une erreur. » Bernard Arnault nous a ensuite expliqué que cela représentait presque 20 % des revenus de la personne, ce qu’il trouve immense. « Vous imaginez si, moi, je devais payer des impôts, ce que ça représenterait chaque année ? Ce serait indécent ! Heureusement que je ne suis pas soumis à ça… » Lorsque nous avons tenté de lui expliquer qu’il était censé payer des impôts, il pensait que nous lui faisions une blague.

Un nouveau monde qui s’ouvre pour le milliardaire

Après avoir découvert ce qu’étaient les impôts, Bernard Arnault a entendu parler du concept d’« agios », qui l’a totalement fasciné. « Il semblerait que les gens qui n’ont pas d’argent doivent verser de l’argent à la banque ! C’est totalement démoniaque, ça me plaît énormément. »