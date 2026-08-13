Hi-Tech
L’enseigne Micromania revendue d’occasion pour 15 euros
Au bord de la faillite, l’enseigne Micromania a finalement trouvé rachat pour la « somme rondelette de 15 euros ».
C’est avec un large sourire et le poing levé que l’ancien PDG de Micromania, Albert Loridan, s’est présenté ce mardi à la presse suite au rachat de l’entreprise par un consortium d’entrepreneurs franco-québécois pour 15 euros tout rond. « Micromania est une entreprise de qualité, avec des employés exceptionnels, des locaux dans un état impeccable et une histoire qui a marqué en profondeur des générations de gamers. Par conséquent, quinze euros nous ont semblé une somme bien plus qu’appropriée », déclare-t-il aux anges, avant de mettre la main dans sa poche et de brandir un sachet contenant quinze pièces de 1 euro dans les airs.
Un rachat qui vient offrir une deuxième vie à Micromania et à ses employés, à l’image de Jérôme Bazin, responsable mise en rayon goodies au Micromania de Meaux. « On avait initialement demandé 4 euros et une figurine Splatoon, mais c’est la dure loi du marché », regrette-t-il en faisant la moue. Une annonce qui inquiète également Stéphane Tendron, chef jaquettes PS4 au Micromania d’Enghien-les-Bains. « Honnêtement, j’aimerais bien savoir d’où vient tout cet argent. Drogue ? Armes ? Rétro-gaming ? Dans tous les cas, ça pue. »
En attendant une annonce officielle du côté de l’entrepreneur Stephan Tétrault, désormais à la tête de la marque, Albert Loridan s’est d’ores et déjà engagé à offrir à ses employés une carte de fidélité leur donnant droit à un porte-clés Yu-Gi-Oh! et un mug « Je s’appelle Groot » tous les dix-huit rachats.
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