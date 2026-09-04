Transports
SNCF – Les démineurs font exploser par erreur un enfant oublié sur le quai
Pensant intervenir sur un bagage abandonné, l’équipe de déminage de la gare de Lyon Part-Dieu a malencontreusement fait exploser Kylian, 9 ans.
Le drame s’est produit peu avant 8 h ce jeudi, après qu’un voyageur a signalé la présence d’un bagage abandonné sur un banc. Appliquant la procédure habituelle, la SNCF a dressé un périmètre de sécurité autour de la zone concernée avant de procéder à la destruction de ce qui s’est avéré être le petit Kylian, qui s’apprêtait à prendre un TER pour se rendre à l’école.
« C’est en voyant sa petite basket Pat’Patrouille voler dans les airs qu’on a compris, trop tard, que ce n’était pas un colis suspect », explique le chef de l’opération avec émotion. Regrettant une erreur dramatique, la SNCF a immédiatement proposé un dédommagement aux parents du jeune garçon à hauteur de 65 % de la valeur du billet de l’enfant, valable 12 mois.
Pour éviter qu’un tel drame se reproduise, la SNCF conseille aux parents d’étiqueter leurs enfants en précisant leurs coordonnées et la mention “ceci n’est pas une valise”. Un dispositif est également à l’étude pour suivre son enfant en temps réel via l’application SNCF, excepté à Dijon, Valence, Bourg-en-Bresse, Colmar, Rennes ainsi que les 74 autres villes où le réseau Wi-Fi ne passe pas.
Quelques mois plus tôt, un autre drame avait suscité l’émoi, lorsque la SNCF avait ordonné la reprise du trafic alors qu’un enfant avait échappé à la vigilance de sa mère pour se réfugier sous un train.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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