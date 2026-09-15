Présidentielle 2027 – Le débat de l’entre-deux-tours sera remplacé par une « battle d’aura »

C’est un changement majeur dans l’histoire de la Ve République qui a été annoncé ce lundi. Jugé « dépassé » et « vieillissant » par 93 % des Français, le débat de l’entre-deux-tours s’appelera désormais le « Farming Aura Battle by RhinoShield ». Animé par Gilles Bouleau et Amélie Carrouër, l’événement sera retransmis en direct sur les chaînes de France Télévisions et mettra en scène les deux derniers candidats en lice dans une gigantesque « Battle d’aura » où tous les coups seront permis. Au programme : Six-Seven, Regard « Baka », Look-maxxing, ou encore Sirilancaca… Plus de 300 mouvements virtuoses issus de memes Internet que les candidats devront reproduire avec précision pour espérer avoir une chance de convaincre les Français.

« L’époque n’est plus aux grands discours. Aujourd’hui, il faut de l’action, de la prestance, en clair, de l’aura » a commenté Jean-Luc Mélenchon lors d’une conférence de presse avant de bouger les deux mains en hurlant « SIX-SEVEEEEN ». Même son de cloche du côté de Raphaël Glucksmann qui a partagé sur les réseaux une vidéo de lui en train de mimer la découpe d’une miche de pain en contractant son biceps, avant de lécher goulûment son index en le pointant vers le ciel. Un virage que certains candidats ont un peu plus de mal à appréhender, à l’image de Gabriel Attal qui a perdu près de quatorze points dans les sondages et 2 000 points d’aura après avoir été aperçu en train de daber en disant « Top moumoute ».

Un événement attendu de pied ferme par les Français qui devrait, en cas d’égalité, se conclure par une gigantesque partie de Beyblade en direct des Tuileries.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer