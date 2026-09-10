À l’issue d’une réunion de la Chambre des Propriétaires du Grand Paris (CPGP), les bailleurs parisiens ont décidé à l’unanimité de rendre obligatoire la détention d’un titre de propriété pour accéder à la location dans la capitale. Pour beaucoup d’entre eux, c’est un immense soulagement. « Avec seulement un CDI, un salaire trois fois supérieur au prix de la location et trois garants, on n’était pas à l’abri d’un retard de paiement nous mettant en grande difficulté » explique Louis, propriétaire de trois immeubles dans Paris. Si cette décision offre donc de nouvelles garanties aux bailleurs, ces derniers précisent toutefois qu’ils loueront leur bien en priorité à ceux qui payent l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

D’autres évolutions à venir

Les bailleurs ne comptent d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin et envisagent déjà de rendre obligatoires pour la rentrée prochaine la détention d’un SUV et d’une Rolex. A partir du 1er septembre 2028, il faudra également, pour accéder à la location dans la capitale, avoir effectué au minimum trois séjours au Cap Ferret et cinq à Courchevel, avoir voté Macron ou Pécresse au 1er tour de l’élection présidentielle de 2022 et se présenter lors de la visite avec un pull sur les épaules.

Conscients qu’il faut laisser le temps aux locataires de s’habituer à ces nouvelles règles, ils ont en revanche décidé de reporter les six loyers d’avance à verser et la prise de sang obligatoire à 2030.

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