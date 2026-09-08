Autopsie – Un comédien de 85 ans retrouvé dans le corps de Casimir

Casimir, le célèbre monstre gentil, a été retrouvé mort ce mardi matin dans sa luxueuse villa de l’île aux enfants. Un drame mais pas une surprise pour ses proches qui dépeignent un être complexe tombé dans la spirale infernale du gloubi-boulga. Mais après avoir débuté l’autopsie du corps, les médecins légistes ont été plus que surpris de découvrir à l’intérieur de son abdomen le corps d’un comédien de 85 ans. « On savait qu’il avait l’habitude de prendre tout et n’importe quoi pour ne pas sombrer dans la folie à force de vivre au milieu de trente gamins, mais là c’est vraiment n’importe quoi », commente le médecin légiste Guillaume Varennes, avant de vomir violemment sur les tomettes.

À l’issue d’un examen approfondi, il semblerait que le corps retrouvé à l’intérieur de Casimir soit celui du comédien Yves Brunier. Disparu des écrans depuis le début des années 80, l’homme a été découvert vêtu d’une chemise Chevignon, d’un jean Fiorucci et de chaussures Airwalk. Une découverte macabre qui fait se poser encore plus de questions aux enquêteurs. « Quand on voit que Casimir a englouti un homme entier, qu’il gardait captif dans sa panse depuis plus de 40 ans, c’est à se demander s’il était vraiment si gentil que ça », commente la mâchoire crispée, le brigadier Jouvet en charge de l’affaire.

Une découverte sinistre qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Julian Bourdelle, ce comédien de 29 ans retrouvé à l’intérieur du corps de Mickey Mouse à Disneyland Paris.

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