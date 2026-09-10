Pour rendre hommage aux contrefaçons chinoises, la France accueillera un parc “Drabon Gall”

Le chef d’État ne manque pas d’idées pour relancer le tourisme et l’économie en France. L’avenir du parc d’attractions Dragon Ball annoncé en août étant jugé « en raison d’un léger problème d’autorisation de la part des ayants-droits », Emmanuel Macron a confirmé la création d’un tout nouveau parc dédié à l’art de la contrefaçon, baptisé “Drabon Gall”.

Le projet accueillera un complexe de 3 parcs à thèmes entièrement dédiés aux contrefaçons et autres imitations de la célèbre franchise japonaise. « Les visiteurs pourront rencontrer les meilleures versions contrefaites de leurs héros comme Son Kuku, Vegetal, Tortue Incroyable et Trumps », s’enthousiasme le Président de la République.

Dans le respect de la tradition des contrefaçons, les mascottes qui arpenteront le parc à la rencontre des visiteurs ressembleront à leurs modèles officiels, mais avec quelques défauts. « Son Kuku aura par exemple les cheveux verts et un kimono bleu, et les yeux de Trumps auront un gros problème de symétrie », note le responsable du futur parc avec entrain.

Les manèges, commandés sur Ali Express et livrés en kit, pourraient également réserver quelques belles surprises aux visiteurs.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer