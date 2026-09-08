Un groupe inconnu se sépare après quatre albums merdiques

Les Poignées de Portes, c’est d’abord l’histoire de quatre amis et musiciens (mais surtout alcooliques) qui ont essayé de percer dans la musique malgré leur manque total de talent. Il y a Charly, 48 ans, chanteur compositeur interprète mais surtout carreleur, Filou, 50 ans, guitariste autodidacte et trop fainéant pour apprendre ses gammes, Paulo, 53 ans, le batteur qui fait toujours la même rythmique, et Sandrine, 49 ans, la bassiste qui est sortie avec tous les autres par ennui entre deux répètes.

Malgré leurs quatre albums autoédités, aucun n’a jamais percé, et à raison, au vu des compositions sans inspiration et des textes qui auraient pu être écrits par un adolescent en crise. Dès le premier album, « Le têtard en retard » le groupe enchaîne les morceaux sans intérêt, les balades guimauve et les jeux de mots douteux. Le deuxième album « Chat-bite » est encore pire, en tous points. Le troisième, « Gouverne…ment » est l’album de la maturité, et se veut plus engagé mais rate sa cible à chaque nouvelle chanson. Quant au dernier, « AVC aux WC », est un retour à leurs racines, tout aussi merdique que les précédents.

La séparation du groupe est un véritable soulagement pour tous leurs proches, qui espèrent encore qu’ils abandonneront enfin tous leurs rêves artistiques pour se consacrer pleinement à une tâche plus accessible, comme un travail dans la grande distribution.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer