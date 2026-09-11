Après l’opération « 1000 bistrots », Gabriel Attal lance l’opération « 100 salles de shoot »

Afin de maintenir sa stratégie de proximité avec les Français, Gabriel Attal s’est affiché dans plusieurs PMU, en costume cintré au milieu de chômeurs en jogging, à jouer au flipper et à refaire le monde au comptoir. Un plan de com qui lui a échappé puisque Le candidat a d’ailleurs fini par s’afficher dans une vidéo où, passablement ivre, on peut le voir hurler vouloir “voter RN”. L’alcool lui réussissant décidément mal, Gabriel Attal a alors estimé qu’il devait aussi parler aux Français modestes qui préfèrent la seringue aux pintes : la France des salles de shoot, déclarant qu’une salle de shoot n’était finalement « qu’un cabinet ministériel sans les dorures ».

Inspirée d’une idée soufflée par son ancien conseiller Louis Jublin avant son départ, cette initiative s’est toutefois soldée par un échec logistique cuisant. En pénétrant dans sa toute première salle de shoot, le chef de file de la majorité a eu la surprise d’y croiser une grande partie du gouvernement et des députés, venus chercher un peu d’air frais et consommer avec de « vrais gens ». Gabriel Attal a alors vite compris que l’opération tournerait court : « les habitués des lieux ne voteront pas pour lui puisqu’ils sont pour la plupart sans papiers… Et les autres travaillent déjà pour lui », souffle un conseiller du candidat.

Devant ce fiasco, l’équipe de campagne planche déjà sur un nouveau concept pour compenser cette tournée ratée. Une prochaine opération « 1000 pompes funèbres » devrait être lancée dès la semaine prochaine, idéale pour se recueillir dignement avec ceux qui ont un peu trop abusé de son opération 1000 bistrots.

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