Céline Dion provoque l’hystérie des fans en se resservant du gratin de courgettes

Les fans sont encore sous le choc. Depuis la « fan zone » installée face à l’hôtel parisien de Céline Dion, ils sont aux premières loges pour scruter chaque action de leur idole, y compris ses repas. « Je me suis retenue de pleurer quand je l’ai vu utiliser une fourchette, parce que c’est mon couvert préféré », exulte Anne-Laure, qui avoue avoir craqué quand la star a demandé du rab de gratin de courgettes au room service « avec une spontanéité désarmante ».

« C’est touchant de voir qu’elle mène une vie ordinaire, comme nous », renchérit Jérôme, qui a posé un mois de congés sans solde et urine dans sa gourde pour ne pas rater une seconde du quotidien de la star, de jour comme de nuit. Immédiatement postée en story avec le hashtag #DoubleDoseDeGratin, la photo de Céline à table avait déjà recueilli plus de 17 500 likes une heure après sa publication.

Le cliché a attiré une large foule d’admirateurs espérant apercevoir la star ou les restes du gratin. Arrivée trop tard, Laëtitia est quand même repartie avec un souvenir : un vieux chewing-gum trouvé dans une poubelle de l’hôtel, et qui appartiendrait selon elle à Céline Dion. « Je reconnais l’empreinte de ses dents », affirme la fan en inspectant sa trouvaille, avant de la lécher avec ferveur.

L’hystérie provoquée par « l’affaire du gratin » n’est pas inédite : en 2025 déjà, Lady Gaga avait enflammé les réseaux sociaux en mangeant trois Pépitos Mini Rollos.

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