Écologie – Le gouvernement s’engage à créer 500 000 nouveaux éco-anxieux

Après un été marqué par des vagues de chaleur historique, le gouvernement a décidé d’« accélérer la transition écologique », pour reprendre les mots de la ministre Monique Barbut, en créant pas moins de 500 000 nouveaux éco-anxieux. « Il y a encore beaucoup trop de personnes qui ne sont pas conscientes des risques qu’encourt la planète », regrette la ministre qui jure qu’avec cette mesure, « les gens concernés seront plus nombreux ». Si le gouvernement prévoit la création de 500 000 nouveaux éco-anxieux à l’horizon 2030, il ne compte pas s’arrêter là et s’engage à atteindre le chiffre de 3 millions supplémentaires en 2050.

Nouvelles mesures

Pour responsabiliser davantage les citoyens face au dérèglement climatique, le gouvernement envisage également de provoquer lui-même de nouveaux incendies et d’augmenter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. « Il faut provoquer un électrochoc afin d’éliminer tous les climatosceptiques » justifie la ministre. En outre, sur une idée du président, le ministère de la Transition écologique veut lancer un grand plan anti-natalité. L’idée, à terme, est que plus personne ne soit tenté de faire d’enfant en 2100 pour que la destruction totale de la planète n’ait aucune conséquence.

Si ces différentes mesures portent leurs fruits, le gouvernement cherchera à les étendre à d’autres domaines. Sébastien Lecornu envisagerait déjà, pour faire baisser le chômage, de créer 500 000 nouveaux citoyens « antisystème » qui disparaîtraient ainsi des chiffres officiels.

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