Société
La 6259e vidéo d’un policier ouvertement raciste commence à choquer l’opinion publique
L’enregistrement de six heures de la caméra piéton d’un policier tenant des propos racistes, sexistes et transphobes va-t-elle éveiller les consciences ? On peut le croire, car l’opinion publique commence à prendre conscience du phénomène après cette 6259e vidéo compromettante.
Pour Jean-Phlippe, buraliste de 54 ans, les images ont un peu fait évoluer sa pensée : « Je pensais au départ qu’il s’agissait comme d’habitude d’une vidéo tirée de son contexte, mais après 6 heures d’enregistrement je me suis dit qu’éventuellement, peut-être que certains policiers isolés peuvent être un tout petit peu racistes ». Une prise de conscience inattendue pour ce petit patron : « Ça m’a beaucoup étonné quand même… je me demande même si ce n’est pas une vidéo IA, vous savez aujourd’hui les jeunes ils peuvent tout faire avec ».
On retrouve le même étonnement chez Denise, retraitée de 65 ans : « C’est quand il a dit le mot bougnoule 432 fois que je me suis dit que c’était un peu trop. Alors effectivement il y a peut-être un problème de racisme quelque part… mais bon, j’attends quand même d’avoir des preuves supplémentaires ». La vidéo, partagée des milliers de fois, continue de bousculer les esprits, mais on peut se demander en quoi celle-ci est différente de toutes les autres ?
Pour Fabrice Grasset, sociologue, la réponse est assez simple : « Dans les autres vidéos, on voit les policiers insulter gratuitement des jeunes ou les violenter à 5 contre 1, alors les Francais moyens se sentent rassurés. Mais ici les policiers sont dans leur voiture, sans aucun racisé menaçant leur sécurité, alors ceci explique cela »
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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