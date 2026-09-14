Ivre, il crée une start-up

“Je n’ai aucun souvenir de ce qui s’est passé” a raconté le jeune homme, étudiant en langues à son réveil. Selon les premiers éléments, il aurait accompagné des amis à lui lors d’une virée nocturne. L’alcool aidant, il aurait perdu le fil de la soirée. “J’ai un vague souvenir de pitcher quelque chose à un mec dans un bar et c’est tout” a-t-il continué à témoigner lors d’une conférence de presse improvisée.

Pour son malheur, l’homme en question aurait accepté de participer à sa levée de fond, bientôt suivi de plusieurs autres qui sentent une très bonne affaire. “On a fait nos calculs et il y avait un rendement avec une marge de près de soixante à soixante-dix pour cent” a affirmé une des personnes présentes lors de la 4e levée de fonds de la soirée. “Les rendements attendus sont incroyables avec des leviers très intéressants” a ajouté un autre. Avant cinq heures du matin, la start-up ouvrait ainsi trois pôles aux Etats-unis, en France et au Royaume-Uni.

C’est à son réveil que le jeune a découvert l’horreur et les premiers tableaux Excel qui arrivaient sur son bureau. “Je dois maintenant quitter mes études tranquilles pour gérer une entreprise de plus de trois mille salariés”, a-t-il regretté. Une mésaventure qui n’est pas sans rappeler celle d’un autre étudiant qui, lors d’une soirée arrosée, avait créé deux cryptomonnaies et cinq fonds de financement avant de finir secrétaire à l’économie numérique.

Pour éviter que d’autres ne se lancent sans savoir dans quoi ils s’embarquent, France Digitale leur donne rendez-vous au FDDay, le 16 septembre 2026 au Musée des Arts Forains, à Paris. Une journée de conférences et de rencontres entre entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l’innovation pour développer son projet et trouver ses futurs partenaires. Le jeune homme aurait déjà pris sa place. « Cette fois, je prends des notes. »

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