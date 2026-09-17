Politique
Fact-checking – À quelle heure Édouard Philippe viendra-t-il cuisiner chez vous ?
Alors qu’il a déjà préparé des frites à Tourcoing et une tarte flambée en Moselle, les Français veulent savoir : à quel moment le candidat à la présidentielle viendra-t-il chez eux pour cuisiner ?
Depuis le lancement de sa campagne, Édouard Philippe a passé plus de temps à cuisiner des spécialités locales qu’en meeting pour présenter son programme aux électeurs. Le candidat souhaite séduire les Français par la cuisine, « plus utile et universelle qu’un programme économique ou un plan climat », selon lui.
Sa tournée nationale débutera le 24 septembre à Marseille, au 4 allée Victor Hugo, pour cuisiner le plat préféré d’un potentiel électeur, directement chez lui. Une façon de montrer aux Français qu’il est un homme comme les autres, « qui cuisine le soir en rentrant du bureau, où il espère travailler jusqu’à 67 ans au moins », affirme son directeur de campagne.
Le candidat se présentera chez les heureux élus aux alentours de 19h45 pour prendre en charge la cuisson du repas. « L’achat des ingrédients, la préparation, le service, les boissons et la vaisselle seront entièrement à la charge des Français », précise le directeur de campagne, qui ajoute que les hôtes devront aussi photographier le candidat pendant son passage pour alimenter son compte Instagram et renforcer son capital sympathie.
Un site internet, liberte-egalite-gras.fr permettra aux heureux Français tirés au sort de savoir quand Édouard Philippe viendra toquer à leur porte.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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