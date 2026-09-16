Pour éviter de nouveaux propos racistes, le ministère de l’Intérieur va supprimer les caméras des forces de l’ordre

Interrogé ce matin sur la vidéo choquante du policier de Carcassonne, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a tenu à annoncer la fin du système de caméras sur les forces de l’ordre.

« Sans caméras, plus de vidéos polémiques. Action. Réaction. » Le ministre a également pointé un fâcheux manque de vocabulaire au sein du corps. « Quand j’entends bougnoule alors qu’il existe les mots intrus ou « parasite, j’ai mal à mon Larousse », a-t-il déploré.

Pour pallier ce vide médiatique, le ministère planche déjà sur une réorganisation interne et songe à recruter des policiers cadreurs et monteurs. Leur mission ? Filmer leurs collègues sous leur meilleur profil, rajouter un bip sonore sur les écarts de langage, puis diffuser ces séquences retouchées, directement dans la presse pour redorer le blason de la police.

Repéré pour la qualité de son phrasé et son aisance naturelle au micro, le fonctionnaire à l’origine de la polémique s’apprête quant à lui à embrasser une reconversion artistique inattendue. Selon une source locale, le policier intégrera la programmation du Paname Art Café dès la semaine prochaine pour y roder son premier spectacle de stand-up « Couscous au poulet ».

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer