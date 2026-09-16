Politique
Pour éviter de nouveaux propos racistes, le ministère de l’Intérieur va supprimer les caméras des forces de l’ordre
Face au tollé provoqué par la vidéo du policier de Carcassonne, Beauvau s’attaque à la source du problème en retirant les caméras de ses forces de l’ordre.
Interrogé ce matin sur la vidéo choquante du policier de Carcassonne, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a tenu à annoncer la fin du système de caméras sur les forces de l’ordre.
« Sans caméras, plus de vidéos polémiques. Action. Réaction. » Le ministre a également pointé un fâcheux manque de vocabulaire au sein du corps. « Quand j’entends bougnoule alors qu’il existe les mots intrus ou « parasite, j’ai mal à mon Larousse », a-t-il déploré.
Pour pallier ce vide médiatique, le ministère planche déjà sur une réorganisation interne et songe à recruter des policiers cadreurs et monteurs. Leur mission ? Filmer leurs collègues sous leur meilleur profil, rajouter un bip sonore sur les écarts de langage, puis diffuser ces séquences retouchées, directement dans la presse pour redorer le blason de la police.
Repéré pour la qualité de son phrasé et son aisance naturelle au micro, le fonctionnaire à l’origine de la polémique s’apprête quant à lui à embrasser une reconversion artistique inattendue. Selon une source locale, le policier intégrera la programmation du Paname Art Café dès la semaine prochaine pour y roder son premier spectacle de stand-up « Couscous au poulet ».
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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