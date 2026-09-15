Donald Trump promet un album de Lady Gaga à chaque homosexuel qui votera pour lui

Très confiant dans sa capacité à modifier la Constitution pour se présenter à un troisième, quatrième, voire cinquième mandat, Donald Trump a déclaré : « J’adore les homosexuels. Je ne suis pas homosexuel, Dieu merci. Mais si je l’étais, je serais le meilleur homosexuel du pays : maquillé, habillé comme une femme et prêt à danser toute la nuit sur la musique de Lady Gaga. C’est pourquoi je leur offre cet album, sur lequel ils pourront se trémousser, mais uniquement dans des night-clubs américains. »

Pour témoigner de sa bonne foi, Donald Trump a invité les concernés à se signaler et à s’enregistrer sur une liste officielle répertoriant toutes les personnes homosexuelles du pays. « C’est une simple formalité, mais en cas de défaite aux prochaines élections, toutes ces personnes seront expulsées dans leur pays d’origine : l’Europe. »

Ce n’est pas la seule mesure que compte prendre Donald Trump en vue des prochaines élections pour redonner de l’élan à sa courbe de popularité. En cas de victoire, le président américain s’est aussi dit prêt à offrir à la communauté hispanique un paquet de nachos, un chihuahua et une carte de fidélité chez Taco Bell.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer