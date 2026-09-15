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Monde Libre

Donald Trump promet un album de Lady Gaga à chaque homosexuel qui votera pour lui

Après avoir promis la somme de 5 000 $ à chaque citoyen américain si son parti remporte les midterms, le quarante-septième président des États-Unis s’est également engagé à offrir l’album Mayhem de Lady Gaga à chaque homosexuel qui lui donnerait sa voix.

Publié le

 mar 


Très confiant dans sa capacité à modifier la Constitution pour se présenter à un troisième, quatrième, voire cinquième mandat, Donald Trump a déclaré : « J’adore les homosexuels. Je ne suis pas homosexuel, Dieu merci. Mais si je l’étais, je serais le meilleur homosexuel du pays : maquillé, habillé comme une femme et prêt à danser toute la nuit sur la musique de Lady Gaga. C’est pourquoi je leur offre cet album, sur lequel ils pourront se trémousser, mais uniquement dans des night-clubs américains. »

Pour témoigner de sa bonne foi, Donald Trump a invité les concernés à se signaler et à s’enregistrer sur une liste officielle répertoriant toutes les personnes homosexuelles du pays. « C’est une simple formalité, mais en cas de défaite aux prochaines élections, toutes ces personnes seront expulsées dans leur pays d’origine : l’Europe. »

Ce n’est pas la seule mesure que compte prendre Donald Trump en vue des prochaines élections pour redonner de l’élan à sa courbe de popularité. En cas de victoire, le président américain s’est aussi dit prêt à offrir à la communauté hispanique un paquet de nachos, un chihuahua et une carte de fidélité chez Taco Bell.

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