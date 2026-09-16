Canicule – Une cellule interministérielle de crise conclut qu’« il a fait très chaud cet été »

Le « suivi des impacts sanitaires, mais aussi socio-économiques, dont l’agriculture » était à l’ordre du jour de cette nouvelle cellule interministérielle de crise qui s’est réunie juste après les différentes vagues de chaleur historique qui ont accablé la France. Les attentes étaient donc très fortes et le moins qu’on puisse dire est qu’on n’a pas été déçu puisque la cellule a reconnu à l’unanimité qu’« il a fait très chaud pendant plusieurs semaines ». Dans leurs conclusions, les ministres précisent également que « le soleil a sans doute accentué cette impression de chaleur » et que « les températures élevées ont participé à ce ressenti ».

Un bilan complet

La cellule a aussi constaté une absence d’arbres regrettable au niveau des lignes de métro des grandes villes et a fustigé l’absence de cours d’eau pour irriguer le périphérique parisien. La réunion s’est ensuite muée en séance d’autocritique. Sébastien Lecornu a tout d’abord affirmé : « le gouvernement s’est préparé depuis dix ans à être prêt » avant que Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, assure que « nul ne pouvait faire mieux ». Puis c’est Monique Barbut, la ministre de la Transition écologique, qui a pris la parole pour se tourner vers l’avenir et annoncer un grand plan d’absence de climatisation sur les trente prochaines années.

La réunion s’est terminée par deux décisions fortes. L’instauration d’un nouveau numéro vert pour dire tout le mal que l’on pense de la chaleur et la création de l’application TousAntiCanicule qui permettra à chaque citoyen de savoir si les ministres sont en sécurité et au frais.

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