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Société

Une boutique éphémère s’autodétruit : 32 morts 

Nantes – À peine vingt-quatre heures après son inauguration, une boutique éphémère a violemment explosé, causant au passage plus d’une trentaine de victimes. Récit.

Publié le

 mar 

© Crédit photo : GettyImages

C’est un drame sans précédent qui s’est produit ce lundi matin, en plein cœur du centre-ville de Nantes. La boutique éphémère « Boubou Flash » dans laquelle on pouvait retrouver des goodies, des T-shirts et des tote-bags de grandes marques en édition limitée s’est violemment autodétruite vingt-quatre heures après son ouverture. « Il y avait un gigantesque compte à rebours affiché sur la vitrine. Quand ce dernier a atteint zéro, le bâtiment a tout simplement explosé » raconte Marc, un témoin. « J’étais venue récupérer des échantillons gratuits de la boutique mais au lieu de ça je n’ai pu récupérer que des échantillons gratuits de la boutique » regrette quant à elle Estelle, une autre témoin, en sortant de sa poche trois bouts de gravats du pop-up store ramassés à la hâte sur le trottoir. 

Toujours à la recherche de possibles survivants, les secours font état pour l’heure d’un lourd bilan humain de trente-deux morts et cinquante-huit blessés. Rapidement arrivé sur place, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a déploré « un drame terrible » et encouragé « chaque boutique éphémère à s’autodétruire dans le calme en dehors des zones habitées ». Également présente, la maire de Nantes, Johanna Rolland, a tenu à adresser « toutes ses pensées les plus éphémères » aux familles des victimes. 

Une catastrophe qui, malheureusement, n’a pas été la seule à frapper la Cité des Ducs. Après avoir partagé l’ouverture de la boutique sur ses réseaux sociaux, c’est l’influenceuse nantaise « GoodyMcBoots » qui a tragiquement perdu la vie lorsque son smartphone s’est violemment autodétruit à la fin des 24 heures d’existence de sa story.

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