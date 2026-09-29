Révélation – Le président d’un parti fondé par des antisémites serait antisémite 

Plus qu’un choc, c’est un séisme qui a réveillé le parti nationaliste français. En effet, le RN aura à peine eu le temps de fêter ses bons résultats au sénatorial que Mediapart vient de révéler que le jeune président du parti, Jordan Bardella, aurait tenu des propos antisémites lors de son adolescence. “Qui aurait pu prédire ça ? Enfin, je veux dire, à part absolument tout le monde” nous déclare Marie, militante de la première heure et elle-même persuadée que les juifs contrôlent le monde de la finance.

Oui, il y avait bien quelques pistes, comme la présence, parmi les créateurs, de Pierre Bousquet, ancien membre de la division Waffen SS Charlemagne et de Jean-Marie Le Pen, négationniste et antisémite convaincu, ou encore, celle de nombreux néo nazis dans les rassemblements du parti, ainsi que que ces candidats RN arborant une casquette avec une croix gammée ou déclarant que “le gaz a rendu justice à la shoah”. Mais à part ça, comment imaginer aujourd’hui, ce qui était tout à fait imaginable il y a quelques jours ?

Une chose est certaine, chez les français, c’est la même musique qui revient quand on les interroge sur cette révélation, comme nous déclare Gwen, habitant de Josselin en Bretagne “ Je suis choqué et déçu. Vraiment, je me sens trahi. Jordan Bardella antisémite. Whaouuu ! Super, génial… Euh Allo ? On nous avait promis une RÉVÉLATION. Est-ce que ce mot a encore un sens en 2026? Merci Mediapart, mais si c’est pour avoir des twists aussi nazes, je préfère regarder les vacances de l’Amour”

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