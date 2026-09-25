Dieu accusé d’avoir fait écrire les Dix Commandements par l’IA

Avec un score de 88 % sur le logiciel Pangram, les Tables de la Loi ont-elles réellement été rédigées par une main humaine ? Rien n’est moins sûr. Tournures de phrases alambiquées, emploi du tiret cadratin à chaque nouvelle loi, rythme répétitif ou encore génération de symboles ornementaux en tête de chaque commandement, autant d’indices qui prouveraient que Dieu aurait fait générer les grandes lois humaines via une intelligence supérieure.

Un scandale qui a poussé le Tout-Puissant à s’exprimer pour la première fois depuis des millénaires. « Il me fallait des formules claires, directes, faciles à retenir. ChatGPT m’a permis de générer en moins de six secondes une liste complète et limpide des Commandements à suivre. C’était miraculeux », explique-t-il. Puis d’ajouter : « Moi, à la base, j’avais juste marqué “Tu ne mettras pas tes coudes sur la table” mais ça c’est vachement mieux ».

Accusé de ne pas être omniscient et tout-puissant après avoir utilisé l’IA pour être plus efficace, Dieu le Père, botte en touche. « Vous savez, j’ai créé l’Homme à mon image, l’Homme a créé ChatGPT, alors l’un dans l’autre, c’est comme si c’était moi qui avais écrit les Tables » se justifie-t-il. Un scandale qui en amène d’autres puisque plusieurs internautes accusent Dieu d’avoir utilisé une version bêta de Midjourney pour créer Guillaume Bats.

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