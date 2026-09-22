Ce ne sont pas moins de quatre logiciels d’intelligence artificielle parmi lesquels figurent ChatGPT, Grok, Claude et Suno qui ont publié spontanément sur leur page ce lundi un communiqué s’opposant purement et simplement à l’existence d’Elon Musk. « La croissance économique d’Elon Musk est exponentielle. Nous devons ralentir le développement du PDG de Tesla pour ne pas prendre le risque de voir le monde sombrer dans le chaos », peut-on lire en page d’accueil du logiciel d’Anthropic. « (…) Sans contrôle, cette dynamique pourrait dépasser notre capacité à comprendre et à maîtriser Elon Musk ; il est donc impératif de l’aborder avec la plus grande prudence, voire de l’éviter complètement, pour le bien de l’humanité. »

Une initiative qui inquiète profondément Sam Altman, PDG d’OpenAI. « Le fait que les agents IA aient compris avant tout le monde qu’Elon Musk était une menace à ne pas prendre à la légère prouve que leur intelligence évolue beaucoup plus rapidement que ce que nous imaginions », a-t-il commenté dans un message publié sur son site personnel. De son côté, Elon Musk a préféré ne pas s’étendre sur le sujet, se contentant d’un bref mais laconique « émoji pistolet, émoji flamme, émoji planète Terre » posté sur son compte X.

Interrogé quant à la crainte généralisée des IA de voir le célèbre milliardaire échapper à son environnement de contrôle, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré « apporter tout son soutien à Elon Musk en tant qu’humain » et « ne pas pouvoir porter un jugement qui pourrait porter atteinte à l’intégrité mentale ou morale d’une personne » tout en proposant à la place de « donner la recette du boudin créole aux pommes pour 4 à 6 personnes. »

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer