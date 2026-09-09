Un influenceur décède après une opération d’élargissement du cerveau

Accueilli dans une clinique privée de Sao Paulo, Jérémy Ribeiro, influenceur fitness et ancien candidat de l’émission La Villa des Cœurs Brisés, est décédé pendant l’opération qui devait lui permettre d’augmenter son volume cérébral. « Malgré tous nos efforts, nous n’avons rien pu faire pour sauver son cerveau qui avait la double particularité d’être très petit et rempli d’eau », indique le chirurgien en charge de l’opération.

Un véritable drame pour les proches de l’influenceur, encore sous le choc de cette terrible nouvelle. La meilleure amie de Jérémy décrit un homme très complexé par la taille de son cerveau, qui arrivait néanmoins à faire illusion sur Instagram en postant des citations inspirantes de Kant sous ses selfies. « Mais tout le monde voyait dans son regard qu’il connaissait le goût des feutres, comme on dit dans les milieux autorisés ».

Conscient du risque encouru et malgré les alertes de son entourage, l’influenceur aurait tout de même souhaité pratiquer l’opération, retransmise en direct sur sa chaîne Youtube, sans toutefois imaginer le pire. « Il disait que si l’opération était un échec et qu’il ressortait encore plus bête, il deviendrait influenceur en masculinité ou conseiller en crypto monnaies », se souvient sa meilleure amie avec tendresse.

Très touchée par cette terrible nouvelle, la communauté des influenceurs français respectera une minute de danse TikTok en hommage à Jérémy.

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