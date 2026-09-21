L’avion qui devait nourrir Enzo, 2 ans, détourné par un papa gourmand

Pour l’instant, on ne dénombre pas encore de pertes civiles, mais l’affaire est prise très au sérieux. Enzo, un garçonnet de 2 ans, attendait sa portion de purée maison avec impatience : il avait surveillé le décollage de l’assiette seconde par seconde et le drame n’en a été que plus grand. C’est grâce à un logiciel spécialisé que nous avons pu traduire son témoignage : « Je me souviens précisément de l’attaque : je venais à peine de terminer ma première bouchée et commençais tout juste à ouvrir ma bouche pour en accueillir une seconde. C’est à ce moment précis que j’ai vu l’avion dévier de sa trajectoire. Quand j’ai commencé à réaliser qu’il y avait un problème, il était déjà trop tard : l’avion avait déjà été détourné pour atterrir tout droit dans le gosier de mon géniteur. Dans ces moments-là, on se sent totalement impuissant, pris dans une tragédie qui nous dépasse. Aujourd’hui j’essaie de me reconstruire, mais j’ai perdu la confiance que j’accordais au genre humain. »

Quant à Jérémy, le père, il s’est muré dans le silence. Selon des sources proches du parquet antiterroriste, l’auteur présente un profil atypique : « un homme lisse, sans histoire, à mille lieues de commettre un acte de cette ampleur ». Pourtant, selon les premières analyses, il apparaît que le détournement aurait été mûrement réfléchi : peut-être même dès la cuisson des pommes de terre ou le versement de la purée dans l’assiette. Aujourd’hui, tout laisse à croire qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé ou pulsionnel, et que le coupable pourrait bien recommencer dans les prochaines semaines.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer