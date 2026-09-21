Société
L’avion qui devait nourrir Enzo, 2 ans, détourné par un papa gourmand
La terrible nouvelle vient d’être confirmée à l’instant par toutes les agences de presse : l’avion qui contenait de la purée pour Enzo, un 2 ans, a été détourné pour atterrir dans la bouche de son père.
Pour l’instant, on ne dénombre pas encore de pertes civiles, mais l’affaire est prise très au sérieux. Enzo, un garçonnet de 2 ans, attendait sa portion de purée maison avec impatience : il avait surveillé le décollage de l’assiette seconde par seconde et le drame n’en a été que plus grand. C’est grâce à un logiciel spécialisé que nous avons pu traduire son témoignage : « Je me souviens précisément de l’attaque : je venais à peine de terminer ma première bouchée et commençais tout juste à ouvrir ma bouche pour en accueillir une seconde. C’est à ce moment précis que j’ai vu l’avion dévier de sa trajectoire. Quand j’ai commencé à réaliser qu’il y avait un problème, il était déjà trop tard : l’avion avait déjà été détourné pour atterrir tout droit dans le gosier de mon géniteur. Dans ces moments-là, on se sent totalement impuissant, pris dans une tragédie qui nous dépasse. Aujourd’hui j’essaie de me reconstruire, mais j’ai perdu la confiance que j’accordais au genre humain. »
Quant à Jérémy, le père, il s’est muré dans le silence. Selon des sources proches du parquet antiterroriste, l’auteur présente un profil atypique : « un homme lisse, sans histoire, à mille lieues de commettre un acte de cette ampleur ». Pourtant, selon les premières analyses, il apparaît que le détournement aurait été mûrement réfléchi : peut-être même dès la cuisson des pommes de terre ou le versement de la purée dans l’assiette. Aujourd’hui, tout laisse à croire qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé ou pulsionnel, et que le coupable pourrait bien recommencer dans les prochaines semaines.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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