Présidentielle – Fabien Roussel annonce qu’il profitera de sa défaite pour découvrir son programme

Invité de La Grande Confrontation sur TF1 ce vendredi, le candidat PCF Fabien Roussel a souhaité répondre sans détour aux questions des Français. Interrogé sur « la première chose qu’il fera le soir du premier tour », l’homme de 57 ans a apporté une réponse franche et directe. « Je commencerai par remercier un par un tous les Français qui auront voté pour moi puis, après ces trente secondes, je profiterai de ma défaite bien méritée pour découvrir l’intégralité de mon programme ». Une annonce qui a plongé le studio dans la stupeur, certains intervenants accusant le candidat de ne même pas savoir ce pour quoi il se bat. « Oh écoutez, me connaissant j’ai dû parler des 32 heures, des droits humains, de la viande rouge, des saucisses, ce genre de trucs », a-t-il rétorqué en se pourléchant goulument les lèvres.

Une déclaration qui a fait grandement réagir à gauche comme à droite, à l’image du candidat Horizons Édouard Philippe : « Nous sommes totalement à l’opposé avec Fabien Roussel. Il souhaite profiter de sa défaite pour travailler alors que moi je préfère profiter de ma victoire pour partir en vacances ». Même son de cloche du côté du candidat PS Olivier Faure, qui annonce qu’il « profitera de sa défaite à la présidentielle pour écrire son programme ».

Une perspective qui inquiète déjà l’équipe de campagne du candidat PCF, qui craint qu’en cas de victoire, Fabien Roussel ne soit obligé de repousser la lecture de son programme jusqu’à la fin de son quinquennat.

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