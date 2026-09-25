Distancé dans les sondages, Bruno Retailleau arrête la politique et ouvre un compte OnlyFans

La campagne de Bruno Retailleau aura été de courte durée. Après l’avoir officiellement lancée le 20 juin 2026 lors d’un premier grand meeting à Paris, il se retire donc de la course à la présidentielle trois mois plus tard. Mais pas seulement puisque l’ancien ministre de l’Intérieur a décidé de mettre également un terme à sa carrière politique pour ouvrir un compte OnlyFans. Après avoir exercé comme “Chippendales” pendant ses années étudiantes et avoir été la coqueluche de tous les enterrements de vie de jeune fille, c’est tout naturellement que le sénateur a décidé de se lancer dans cette carrière, même s’il confie qu’il s’agit davantage d’une « vocation ».

Une nouvelle carrière à succès ?

« Quand on a une plastique comme la mienne, on devient soit acteur soit mannequin, en ouvrant un compte OnlyFans, je suis un peu entre les deux », explique le désormais ex-candidat à la présidentielle. Reste à savoir si sa nouvelle activité lui permettra de gagner sa vie correctement. Pour Thierry Bouleau, spécialiste en marketing d’influence, la question ne se pose même pas : « C’est toujours plus facile de se lancer dans ce type de carrière quand on est déjà connu alors quand on a en plus le sex-appeal de Bruno, c’est gagné d’avance ». Puis de conclure : « C’est un peu le pendant masculin de Sydney Sweeney ».

Cette reconversion va-t-elle donner des idées aux très nombreux candidats encore en lice ? Bruno Retailleau en est convaincu. Il confie : « Gabriel Attal n’a aucune chance mais j’espère que sa campagne lui aura révélé ce pour quoi il est fait : sillonner la France en tant que représentant de commerce. »

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