Politique
Chaque électeur qui votera Marine Le Pen recevra 5000 € issus de fonds européens
La candidate Rassemblement National ne ménage pas ses efforts pour convaincre les Français de voter pour elle.
Inspirée par la promesse de Donald Trump qui promet 5000 $ à chaque électeur en cas de victoire des Républicains aux législatives, Marine Le Pen souhaite frapper aussi fort avec un chèque de 5000 € remis à chaque électeur qui participera à la victoire du RN en mai 2027. Une offre « réservée aux électeurs masculins, Blancs, valides et chrétiens, conformément aux valeurs du parti », précise la candidate.
Le financement de l’opération sera rendu possible par l’utilisation des fonds européens destinées aux assistants parlementaires, un procédé maintes fois testé et approuvé par Marine Le Pen, qui n’a plus peur des représailles. «Je suis prête à porter un deuxième bracelet électronique, et même un collier si les juges rouges en décident ainsi », a scandé la candidate, acclamée par un parterre de militants qui ont salué son courage.
Les autres candidats ont immédiatement dénoncé une pratique déloyale et illégale visant à corrompre les électeurs. L’outsider Francis Lalanne a immédiatement répliqué en proposant d’offrir un exemplaire de son dernier album à chaque personne qui votera pour lui, faisant tomber sa cote de popularité dans le négatif.
Malgré la controverse, Marine Le Pen sera dès demain invitée sur les plateaux de TF1, France 2, Cnews, BFM TV, Gulli et la Chaîne l’Équipe pour commenter son initiative.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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