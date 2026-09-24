Rachida Dati parvient à s’échapper de son procès dans un coffre à bijoux

Alors que son procès ne devait s’achever que le 28 septembre, Rachida Dati y a mis un terme en s’échappant de celui-ci dans un coffre à bijoux. Ce n’est que vers la fin de l’audience hier soir que la présidente du jury, Claire Saas, s’est rendu compte que l’ex-candidate à la mairie de Paris avait disparu. D’après les premiers éléments de l’enquête, elle se serait dissimulée dans un coffre à bijoux transporté par l’un de ses conseillers en dehors du tribunal et contenant une cinquantaine de pièces de joaillerie non déclarées pour une somme totale d’environ 980 000 euros. Elle serait actuellement logée dans un grand appartement parisien dont elle ne paierait pas le loyer.

Une évasion discrète

Accusée d’avoir réalisé illégalement un travail de lobbying au Parlement européen pour Renault-Nissan à hauteur de 300.000 euros par an, la maire du VIIe arrondissement de Paris serait parvenue à soudoyer un des policiers pour garantir la discrétion de son évasion. Quant à savoir pourquoi elle s’est échappée, difficile à dire précisément même si elle aurait confié à des proches « avoir des trucs à faire pour GDF Suez, France Télécom et le régime d’Azerbaïdjan ».

Pour le moment introuvable, l’ex-garde des Sceaux a toutefois publié un message sur X ce matin : « Plutôt que de traquer les innocents, la justice ferait mieux de se pencher sur les cas d’Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire. #saccageParis »

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