Société
Le « logement coquet et atypique au cœur de Paris » était en fait un bac à compost
Mauvaise nouvelle pour Hugo, qui pensait avoir fait une belle affaire.
Muté à Paris en juillet dernier, Hugo, jeune cadre stéphanois, pensait être tombé sur la perle rare. « L’annonce présentait un bien à ne pas manquer, coquet et atypique en plein cœur du 3ème arrondissement, boiseries apparentes et ambiance chaleureuse pour 800 € par mois », se souvient le jeune homme. Immédiatement conquis, il loue le bien sans même le visiter.
Ce n’est qu’en posant ses valises dans son nouvel appartement qu’Hugo commence à avoir quelques doutes. « Au début, j’ai été un peu surpris par l’absence de fenêtre mais l’agent immobilier m’a dit que c’était typique de l’esprit néo-scandinave, alors je ne me suis pas inquiété », commente le trentenaire. Mais les irruptions quotidiennes de ses voisins pour jeter leurs épluchures dans son appartement lui mettent la puce à l’oreille.
Très déçu, Hugo envisage de déménager prochainement à quelques pas du Louvre, dans « une cabine entièrement vitrée d’1m2 au charme rétro, avec vue sur la Seine et téléphone à pièces inclus » pour seulement 1030 € hors charge. Un cocon qui sera bientôt à lui s’il réussit à réunir 4 garants, l’avis d’imposition de son grand-père paternel et une caution représentant 8 fois le montant du loyer.
Si elle fait froid dans le dos, la mésaventure n’est pas si anecdotique : le mois dernier, un ingénieur en aéronautique s’était fait piéger en louant un “loft spacieux et moderne, les pieds dans l’eau”, qui était en fait une cave inondée.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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