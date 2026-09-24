Le « logement coquet et atypique au cœur de Paris » était en fait un bac à compost

Muté à Paris en juillet dernier, Hugo, jeune cadre stéphanois, pensait être tombé sur la perle rare. « L’annonce présentait un bien à ne pas manquer, coquet et atypique en plein cœur du 3ème arrondissement, boiseries apparentes et ambiance chaleureuse pour 800 € par mois », se souvient le jeune homme. Immédiatement conquis, il loue le bien sans même le visiter.

Ce n’est qu’en posant ses valises dans son nouvel appartement qu’Hugo commence à avoir quelques doutes. « Au début, j’ai été un peu surpris par l’absence de fenêtre mais l’agent immobilier m’a dit que c’était typique de l’esprit néo-scandinave, alors je ne me suis pas inquiété », commente le trentenaire. Mais les irruptions quotidiennes de ses voisins pour jeter leurs épluchures dans son appartement lui mettent la puce à l’oreille.

Très déçu, Hugo envisage de déménager prochainement à quelques pas du Louvre, dans « une cabine entièrement vitrée d’1m2 au charme rétro, avec vue sur la Seine et téléphone à pièces inclus » pour seulement 1030 € hors charge. Un cocon qui sera bientôt à lui s’il réussit à réunir 4 garants, l’avis d’imposition de son grand-père paternel et une caution représentant 8 fois le montant du loyer.

Si elle fait froid dans le dos, la mésaventure n’est pas si anecdotique : le mois dernier, un ingénieur en aéronautique s’était fait piéger en louant un “loft spacieux et moderne, les pieds dans l’eau”, qui était en fait une cave inondée.

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