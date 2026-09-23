Société
Un conseiller bancaire surpris en train de donner un conseil dans l’intérêt de ses clients
Un conseiller de la Caisse d’Épargne a franchi à plusieurs reprises la ligne rouge en défendant l’intérêt des clients. Il risque le licenciement pour faute grave.
La canicule aura-t-elle raison de Maël Puydeveau, conseiller bancaire à la Caisse d’Épargne de Provins (77) ? C’est la question que l’on peut se poser. Le trentenaire avait en effet décidé ce jour-là de laisser la porte de son bureau ouverte pour faire circuler un peu d’air. Il ne se doutait pas que cela permettrait à un collègue de le dénoncer à la hiérarchie. « Je vous conseille de bien réfléchir et de ne pas accepter tout de suite ce crédit que vous avait conseillé mon collègue » : ce sont ces quelques mots de Maël, rapportés à son supérieur, qui vont peut-être lui coûter son poste. D’autant que le conseiller ne s’était pas arrêté là et avait recommandé au couple avec lequel il avait rendez-vous un crédit beaucoup plus avantageux. « Une faute professionnelle », selon le directeur de l’agence.
Une enquête interne accablante
En outre, il s’avère qu’après une enquête interne menée par la direction, le conseiller rebelle proposait à certains clients de leur rembourser des agios sans que ceux-ci n’aient rien demandé au préalable. Ce n’est pas tout puisqu’il omettait parfois volontairement de leur proposer toutes sortes d’assurances et d’abonnements, ce qui lui avait déjà valu un blâme. Pire, selon certains de ses collègues, il rappelait régulièrement des clients mécontents qui lui laissaient des messages et ne faisait même pas semblant de se souvenir d’eux.
Cette histoire n’est pas sans rappeler le licenciement d’un conseiller de la Société Générale, en mars 2022. Le contrevenant recommandait régulièrement à ses clients de bien lire les conditions générales avant de signer tout document.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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