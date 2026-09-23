Sciences
Pluralisme – Le CNRS va accueillir des scientifiques platistes
Afin de respecter toutes les sensibilités, le CNRS va prochainement ouvrir son champ d’enseignement et d’études scientifiques au platisme.
Dès cette rentrée, le CNRS va lancer des axes d’étude sur le platisme en accueillant plusieurs sommités du domaine. Ils auront ainsi pour mission d’explorer et de valoriser la recherche scientifique platiste sous toutes ses formes. « Il n’est pas normal que le platisme soit ainsi exclu du débat public. Nous estimons que par pluralisme, toutes les sensibilités doivent pouvoir s’exprimer et être entendues, même si elles sont totalement connes », a expliqué un responsable. Outre le platisme, le CNRS a annoncé que le pluralisme permettrait d’ouvrir de nouvelles portes à d’autres disciplines comme la lithothérapie ou l’influence des signes astrologiques sur les personnalités en fonction des dates de naissance et du placement des planètes dans l’espace.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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