France
5 différences entre Ségolène Royal et un Airfryer
De nombreux Français confondent régulièrement l’actuelle candidate à la primaire de la gauche et la célèbre friteuse à air chaud.
Pourtant, les deux présentent cinq différences majeures.
1. Des modes de fonctionnement opposés
Comme chacun sait, l’Airfryer fonctionne comme un mini-four à convection ultra-rapide qui utilise un système de circulation d’air pulsé à haute vitesse. À l’inverse de Ségolène Royal qui, contrairement à une idée largement répandue, fonctionne comme un mini-four à convection ultra-rapide utilisant, lui, un système de circulation d’air pulsé à moyenne vitesse.
2. Une dynamique plus favorable pour l’Airfryer
Tandis que Ségolène Royal peine encore à faire décoller sa campagne, l’Airfryer, candidat non déclaré mais testé par certains instituts de sondage, récolterait près de 8% des voix dès le premier tour.
3. Deux positions bien distinctes sur l’union des gauches
L’Airfryer est favorable à une large union des gauches incluant LFI ainsi que les Écologistes de Marine Tondelier. À l’inverse, Ségolène Royal avait clairement tranché en affirmant qu’il était « hors de question de se mettre derrière Jean-Luc Mélenchon ».
4. Rangement et ergonomie : net avantage pour l’Airfryer
Contrairement à l’Airfryer, plébiscité par les Français pour son aspect compact et sa facilité d’utilisation, 78 % des utilisateurs de Ségolène Royal déplorent son volume sonore trop élevé et soulignent qu’elle est très difficile à ranger dans une cuisine. En outre, les trois quarts d’entre eux se sont déjà brûlés en utilisant l’ancienne ministre de la Transition énergétique.
5. Une autonomie plus importante pour Ségolène Royal
Un Airfryer doit être branché pour fonctionner. Ce qui n’est pas le cas de l’actuelle candidate à la primaire, qui peut fonctionner sept longues minutes sans aucun apport en énergie.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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