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Société

Instagram – Il répond « haha » à une vidéo sans l’avoir regardée

Fatigué de recevoir une dizaine de « reels » à vertu humoristique chaque jour dans ses messages privés sur Instagram, Aymeric Guénolé a répondu « haha » à l’un d’entre eux, sans même l’avoir visionné. Récit. 

Publié le

 mar 


La vidéo en question – un extrait du film « Joyeuse Retraite » avec Michèle Laroque et Thierry Lhermitte floqué de trois émojis « mort de rire » et de la mention « 100% culte » – n’a pas eu les faveurs d’Aymeric, pourtant très client de ce genre de contenus. Celui-ci se serait en effet découragé devant la longueur excessive de l’extrait. « Une minute et trente-cinq secondes, c’est beaucoup trop long » explique celui qui reçoit parfois jusqu’à quarante reels par jour. 

Soucieux de ne pas froisser son ami Philippe, Aymeric décide finalement de lui répondre « haha » après avoir longuement hésité avec un simple émoji « coeur ». Une stratégie hélas contre-productive puisque sa réponse a aussitôt relancé son ami qui décide de lui envoyer trois autres extraits du même film assorti du commentaire « la fin est énorme ! », obligeant Aymeric à finalement regarder les quatre vidéos en question. 

Après avoir répondu, Aymeric a finalement pu passer à la tâche suivante : ouvrir WhatsApp et répondre aux trente-deux images générées par IA d’un chaton jouant de la flûte relayées par ses parents sur le groupe familial. 

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