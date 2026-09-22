Un amateur de kombucha découvre qu’il boit du thé glacé périmé depuis 3 ans

Depuis qu’il a découvert le kombucha cet été, Corentin ne jure que par cette boisson aux vertus énergisantes, prisée des influenceurs lifestyle. Mais après deux semaines à vanter les mérites de cette boisson miracle à ses amis, il doit se rendre à l’évidence : son kombucha est en fait une vieille bouteille d’Ice Tea Pêche à consommer avant le 28 octobre 2023.

En cause : la petite épicerie de proximité où Corentin fait régulièrement ses courses « pour dépanner » : « Le pack de 6 bouteilles était à 17 €, je me suis dit que c’était un prix acceptable pour du kombucha », commente le jeune homme, qui a également acheté deux avocats, une baguette et une boîte d’oeufs pour un total de 58 € ce jour là.

C’est en voyant la bouteille anormalement bombée que Corentin comprend son erreur, car rien, au goût, ne lui paraissait suspect. Légèrement pétillant, très acide et avec des morceaux au fond du verre,« difficile de faire la différence entre du kombucha et un thé glacé périmé », confirment les spécialistes, « d’autant que les deux boissons ont le même pouvoir sur le transit intestinal ».

L’anecdote tragique n’est pas sans rappeler le cas d’une jeune toulousaine qui avait malencontreusement avalé un flacon d’urine en pensant boire du kéfir.

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