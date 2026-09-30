Sénatoriales 2026 – La sieste d’un sénateur interrompue par sa réélection

Enfoncé dans un confortable fauteuil du Palais du Luxembourg, Bruno Belin profitait de sa traditionnelle sieste digestive après être passé à la cantine du Sénat. « Comme l’ensemble des sénateurs, nous savons qu’il déteste être réveillé pendant son roupillon entre 14 h et 17 h, mais je n’avais pas le choix », déclare Sophie, sa collaboratrice.

Le sénateur fraîchement réélu était invité à s’exprimer sur la chaîne Public Sénat. « Il a d’abord demandé s’il était obligé d’ouvrir les yeux pendant l’interview, avant d’accepter de se lever et de rejoindre le plateau délocalisé au Sénat pour l’occasion », raconte un journaliste. Bruno Belin a tenu à se féliciter de sa réélection, mais également du très confortable fauteuil en velours rouge qui l’accompagne lors de ses siestes depuis les premiers jours de son premier mandat.

Rappelons que, dans le classement des mammifères qui dorment le plus au cours d’une journée, le sénateur arrive juste derrière le koala, qui somnole plus de 19 heures par jour. « Nous espérons passer devant lors de ce prochain mandat », aurait lancé Gérard Larcher à la foule en traversant le hall à la sortie d’une séance.

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