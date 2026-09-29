Transports
Qu’est-ce que le pushing, cette nouvelle tendance à pousser sa voiture pour économiser l’essence ?
Avec l’augmentation drastique des prix du carburant, les Français se tournent de plus en plus vers des solutions alternatives pour se déplacer. La dernière en date est le « pushing ». Décryptage.
Jean-Marc S., 51 ans, a découvert le pushing sur les réseaux sociaux : « J’ai vu sur Facebook une vidéo d’un gars qui en parlait. Pour économiser l’essence, il demandait à son gosse de se mettre en 2e vitesse, et il allait pousser la bagnole. Pour moi ça a fait tilt ! Je me suis dit que je pouvais faire pareil. » De là, Jean-Marc demande à sa femme de l’accompagner jusqu’à son travail en poussant sa voiture : « Ca fait une petite trotte, mais ça nous a rapprochés. On pensait divorcer, mais on était tellement crevés en arrivant, que finalement, on a remis ça à l’année prochaine ».
Le pushing permet donc de continuer à profiter de sa voiture tout en ayant une activité physique régulière. La complicité qui s’installe entre les pousseurs favorise aussi un rapprochement entre les générations : les parents se surprennent à reparler à leurs enfants par exemple. Le seul hic ? Le temps de déplacement. Pour Jean-Marc, c’est une habitude à prendre : « Avant, je me levais à 7h30 pour être à l’heure. Maintenant il faut juste qu’on se réveille à 3h45, c’est une habitude à prendre, mais ça vaut le coup ! » Une preuve de plus que face aux difficultés du quotidien, les Français ont de la ressource.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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