Politique
Emmanuel Macron remercie le Pape Léon XIV d’avoir géré « full-stack » son « kick-off meeting » spirituel
Avant son départ pour Rome lundi soir, Emmanuel Macron a longuement remercié le souverain pontife pour avoir pris le lead lors de son passage en France.
Le président de la République a loué la prodigieuse capacité de Léon XIV à promouvoir la synergie, à gérer son kick-off meeting spirituel full-stack tout en adressant des problématiques cross-canal dans une logique de test and learn. « Le pape a une fois de plus prouvé qu’il était le MVP en remote et on the spot quand il s’agit d’over-killer ses KPI, qu’ils soient indexés sur le branding ou de la perf’ pure et dure » s’est extasié le locataire de l’Élysée.
Une pluie d’hommages a également déferlé sur LinkedIn où nombre de cadres et dirigeants d’entreprises ont salué la performance du Pape lors de son séjour sur le territoire français. « Léon XIV a délivré une véritable masterclass à la fois en matière de national team-building, de crowd-connecting, mais aussi de water-spreading sur les normies et les retarded believers » s’enthousiasme Aymeric, chef de produit chez Norauto à Amiens.
Des messages qui ont de toute évidence touché le Pape puisque celui-ci a depuis répondu sur son compte X : « Gratias vobis omnibus ago pro benigna vestra receptione. Benedicamini; Deus vos conservet.»
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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