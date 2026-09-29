Culture
5 choses à savoir sur WikiMasters
Face à l’engouement généré par le jeu WikiMasters, voici 5 choses à savoir sur ces cartes à collectionner pas comme les autres.
La carte « Sébastien Lecornu » se désintègre au bout de 27 jours
Petit clin d’œil des développeurs, la carte « Sébastien Lecornu » disparaît purement et simplement de votre collection vingt-sept jours après son acquisition. Un easter egg bienvenu qui n’est pas le seul à avoir été remarqué puisque la carte « Olivier Faure » n’a, à ce jour, été découverte par aucun joueur.
Vincent Bolloré a racheté la carte « Le Parisien » pour 100 Wikibidoux
Victoire pour le sulfureux milliardaire breton qui a enfin réussi à mettre la main sur le journal tant convoité au terme d’une enchère palpitante de plus de quinze minutes.
C’est un plagiat de « CopainsdavantMasters »
Il y a 4 ans sortait « CopainsdavantMasters », un site permettant d’échanger et de collectionner des cartes à l’effigie des membres de Copains d’avant. Colette Bouvreuil, Régis Chapelier ou encore Jean-Pierrick Grangeot, au total près de 15 millions de cartes allant du rang « Commun » au rang « Probablement décédé » qui n’ont malheureusement pas réussi à trouver leur public. Dommage.
Le Wikibidoux va bientôt remplacer l’Euro en France
Face à la crise, et grâce à son nom plus fun et plus pipou, il vous sera désormais proposé de payer votre plein d’essence ou vos impôts en « Wikibidoux ».
Les cartes de WikiMasters vont être adaptées en articles
Fortes de leur succès, chaque carte de WikiMasters va être développée en article publié sur le site Wikipédia. Une belle récompense permettant de mettre en avant la richesse du catalogue de WikiMasters de façon absolument gratuite.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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