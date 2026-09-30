Au delà du Périphérique
Aréoport de Nice – Toujours aucune nouvelle de la sœur du pape
Aréoport de Nice – Toujours aucune nouvelle de la sœur du pape
L’air inquiet, les yeux rivés sur le panneau affichant les horaires d’arrivée des vols et une ressemblance troublante avec le chanteur Dave : à l’aréoport de Nice, le pape attend toujours sa sœur, dont l’avion accuse un retard de 32 ans, 1 mois, 24 jours et 45 minutes.
Une attente à peine troublée par un mystérieux Serge Karamazov en 1994. Contacté par nos journalistes, l’homme qui réfute avoir un quelconque lien avec les frères Karamazov confirme avoir confondu le Pape avec sa collaboratrice Odile Deray : « il avait la même frange qu’Odile, ça m’a troublé », se justifie le garde du corps.
En octobre 1997, après trois ans d’attente, le pape s’était décidé à consulter le pôle information du terminal 2, sans succès. Désespéré, il avait fini par imprimer des photos de sa sœur pour les placarder sur tous les murs de l’aréoport, craignant un enlèvement ou pire, un assassinat par un serial killer, ou plus exactement un tueur en série.
Tenace, le pape vit désormais dans l’aréoport niçois et espère toujours retrouver sa sœur, tout en dépensant l’intégralité du PIB du Vatican en café et en sandwich Monop’Daily.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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