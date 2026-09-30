Santé
Le président du MEDEF suggère de remplacer les arrêts maladies par un licenciement
Après avoir prôné le non-remboursement des arrêts maladie de courte durée, Patrick Martin, le président du MEDEF, souhaite aujourd’hui aller plus loin et remplacer tous les arrêts maladie par un licenciement.
Pour relancer l’économie de la France, il faut parfois prendre des mesures fortes, et cela, Patrick Martin l’a bien compris. C’est par un communiqué de presse que le perspicace Président du MEDEF a présenté sa dernière suggestion : « Et si on en finissait avec les arrêts maladie ? […] Tout comme les congés ou la retraite, les arrêts maladies appartiennent au passé, à une France d’après-guerre qui versait dans le bolchévisme. Il serait temps de voir plus loin, de voir plus grand. […] Aujourd’hui, j’aimerais qu’un arrêt maladie, court ou long, soit tout simplement remplacé par un licenciement. Parce qu’un grand pays comme la France n’a pas besoin de collaborateur malade, incompétent et qui n’a pas la force de venir travailler. Qu’il s’agisse d’un rhume ou d’un cancer, c’est du pareil au même : la porte est grande ouverte ».
Une déclaration puissante et visionnaire, saluée immédiatement par tout un pan de la classe politique. Malheureusement, il sera compliqué de mettre en place cette mesure pourtant évidente et nécessaire. Car si licencier un employé malade et trop faible relève du bon sens, des politiques de gauche trouveront toujours à redire, en invoquant, qui le droit du travail, qui les droits de l’Homme, ahanant à l’envi ces prérogatives d’un autre temps. Dans une France qui doit garder sa compétitivité intacte face aux géants américains et chinois, ne serait-il pas temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière des normes et du droit du travail ? La question mérite d’être posée.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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