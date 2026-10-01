Politique
Emmanuel Macron s’inspire du Pape et recevra sept victimes du capitalisme
Après que le Pape a rencontré sept victimes des violences sexuelles dans l’église, le président Macron a rencontré sept victimes du capitalisme.
C’est dans une ambiance feutrée et intimiste que le chef de l’État a choisi de recevoir en huis clos, sans journalistes ni caméras, sept victimes du capitalisme. Parmi eux : un chômeur de longue durée, un jeune agriculteur, un enseignant et un étudiant précaire, tous réunis pour une même raison, celle d’avoir été victimes du système capitaliste.
Sur place, le président de la République aurait fait preuve d’une grande compassion, bénissant ses invités à coup de larmes de chômeur et par une offrande divine : un abonnement d’un an au magazine Challenges, en guise de réparation. Il aurait même demandé pardon “au nom du capitalisme, reconnaissant une violence « systémique », tout en se gardant de stigmatiser ce système qu’il défend depuis bientôt dix ans.
« C’était magique, s’exclame Jean-Louis, ancien employé de l’usine Gap licencié pour cause de délocalisation. Le petit prince de la finance nous a pris dans les bras et nous a rappelé que, malgré les violences subies, les dieux du capitalisme, Bernard Arnault et Vincent Bolloré, nous aiment. » À la fin de l’entretien, qui aura duré un bon quart d’heure, Emmanuel Macron a demandé aux sept victimes, à genoux, de partager le sacrement capitaliste, leur faisant ainsi consommer le corps et le sang du capitalisme : une cuillère de caviar et un verre de Château Margaux.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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